Bewoners Kriekeveld vieren start 2019 met nieuwjaarsreceptie



Bart Kerckhoven

21 januari 2019

08u05 0

De bewoners van het Kriekeveld in Lembeek verzamelden zaterdag in de gemeentelijke feestzaal in de Arthur Puesstraat om er samen te klinken op een nieuw jaar. Het plaatselijke wijkcomité organiseert de nieuwjaarsreceptie al enkele jaren om de bewoners van de wijk bij mekaar te brengen. Dat comité is van plan nog andere activiteiten te plannen om de band onder de bewoners te versterken. De nieuwjaarsreceptie werd alvast een gezellige avond waar bij een hapje en een drankje iedereen kon bijpraten.