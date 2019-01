Bewoners Isidore Devillestraat ruimen zwerfvuil en houden eerste nieuwjaarsdrink Bart Kerckhoven

31 januari 2019

De bewoners van de Isidore Devillestraat verzamelden zaterdag om het nieuwe jaar in te zetten met een receptie. Sinds enkele jaren houden ze tijdens de zomer al een straatfeest met barbecue. Voor de eerste nieuwjaarsdrink, besloten ze een zwerfvuilactie te organiseren. Een dertigtal volwassenen en kinderen trotseerden het gure weer en verzamelden in de straten van Essenbeek zwerfvuil. Het stadsbestuur leverde het nodige materiaal: fluo hesjes, grijpers, handschoenen en vuilzakken. Op één uur tijd werden zo zes vuilzakken vol vuil verzameld. Daarna kwam de beloning en konden de inwoners opwarmen bij een welverdiende warme chocolademelk en een glaasje bubbels om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten.