Bewoner kritiek na felle brand HOND VAN SLACHTOFFER OVERLEEFT HET NIET TOM VIERENDEELS

30 januari 2018

02u38 0 Halle De bewoner van een studio in de Louis Vanbeverenstraat vecht voor zijn leven na een korte, maar hevige brand. Die werd vermoedelijk veroorzaakt door een vergeten sigaret. De hond van het slachtoffer overleefde het niet.

Brandweerzone Vlaams-Brabant West en de lokale politie kregen gisterochtend kort voor 7 uur een oproep voor een brand in een flatgebouw langs de Louis Vanbeverenstraat. "Een bewoonster van het bewuste gebouw die elke dag al vroeg op wandel is met haar hond, heeft de brand als eerste opgemerkt", klinkt het bij buren. "Ze rook eerst iets verdachts en zag toen dat er rook boven het dak uitsteeg."





Terwijl de hulpdiensten onderweg waren, belden getuigen op het gelijkvloers aan bij alle bewoners van het gebouw. "Enkel de man die in de studio onder het dak woont, reageerde niet", weet brandweerofficier Geert Van Cauwenbergh. "We hebben die informatie meteen bij onze aankomst gekregen, al wist niemand of hij ook echt aanwezig was in zijn woning. We zijn meteen begonnen met een zoekactie, maar dat ging niet eenvoudig. De rook was erg dicht en heet - tot wel driehonderd graden - waardoor we eerst gaten in het dak moesten maken. Zo konden rook en hitte ontsnappen, waarna wij de studio konden doorzoeken."





Reanimatie

K.F., het slachtoffer, bleek bewusteloos en ernstig verbrand op de vloer te liggen, net als zijn levenloze hond. De man werd meteen naar buiten gehaald en overgedragen aan de MUG-dokter van het Algemeen Ziekenhuis Halle. Op dat moment had hij geen hartslag of ademhaling meer. Maar een reanimatie van bijna twintig minuten was succesvol. De man werd vervolgens met een ziekenwagen overgebracht naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek. Volgens het parket Halle-Vilvoorde was hij er gisteravond nog altijd erg aan toe. Mogelijk is de man hersendood, al wordt dat nergens bevestigd.





De brand zelf, die beperkt bleef tot de matras en enkele kasten, was snel onder controle. Het parket stelde een deskundige aan voor verder onderzoek. "Volgens die deskundige is de brand accidenteel en mogelijk is een sigaret de oorzaak", zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre.





In het kader van het onderzoek bleef het flatgebouw zowat de hele dag ontoegankelijk. "Maar rond 16.30 uur kwam de melding dat alles opnieuw vrijgegeven is", zegt Els Van Mileghem, coördinator bij het Sociaal Verhuurkantoor West-Brabant, dat de flats verhuurd. "Iedereen kon dus terug naar huis, al stond er wel veel water in de traphal. Overdag hebben we één noodwoning ter beschikking gesteld van één bewoner, de overigen konden terecht bij vrienden of familie."





De brandweer benadrukt ook na deze brand hoe belangrijk het is om rookmelders te installeren. Die zouden ook deze brand veel sneller opgemerkt hebben en de bewoner misschien op tijd naar buiten gejaagd hebben.