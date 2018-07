Bewaakte fietsenstalling 13 juli 2018

Het stadsbestuur van Halle is op zoek naar een jobstudente om een bewaakte fietsenstalling uit te baten op de campus van het Heilig Hart&College. Daarvoor werd een vacature uitgeschreven. Vanaf augustus tot en met Kerstmis zou dan elke zaterdag van 9 uur tot 17 uur iemand de fietsen bewaken. Wie geïnteresseerd is, kan de vacature vinden op de website van de stad. Leden van de Fietsersbond overhandigden een paar weken geleden nog een petitie met honderden handtekeningen aan het stadsbestuur om een bewaakte fietsenstalling in te richten in het centrum.





(BKH)