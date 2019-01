Bewaakte fietsenstalling voorlopig gesloten Proefproject wordt grondig geëvalueerd Bart Kerckhoven

11u51 0 Halle De bewaakte fietsenstalling op de campus van het Heilig Hart&College is voorlopig gesloten. Het stadsbestuur zal het proefproject evalueren.

In augustus vorig jaar opende de bewaakte fietsenstalling voor het eerst de deuren. Enkele jobstudenten werden ingeschakeld om de stalling in de gaten te houden. Volgens het stadsbestuur was er in het begin heel wat belangstelling voor de fietsenstalling. Tijdens Kermis ’t Halle werden er de eerste zaterdag van september meer dan vijftig fietsen geparkeerd maar ook begin oktober stalden elke zaterdag bijna veertig mensen hun fiets in de stalling. De belangstelling daalde wel toen het slechter weer werd. De bedoeling is nu om het project grondig te evalueren en dan te bekijken of het nut heeft om een definitieve fietsenstalling te realiseren.