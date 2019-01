Betrapt onder invloed van cannabis: rechter wil drie bloedanalyses TVP

10 januari 2019



M.A. zal voor de Halse politierechtbank op 3 april drie bloedanalyses moeten kunnen voorleggen om te tonen dat hij geen cannabis meer gebruikt. De man werd in 2017 aan de kant gezet in Lembeek en bleek onder invloed van cannabis te rijden. Bovendien was hij niet in orde met zijn papieren. Zo had hij onder meer zijn verzekeringspapier, zijn identiteitskaart en zijn rijbewijs niet bij. De beklaagde zal dus nu moeten bewijzen dat hij geen gebruiker meer is.