Bestuurder treinramp gaat in beroep 23 juli 2018

In het proces over de treinramp in Buizingen is de verdediging van de treinchauffeur in beroep gegaan tegen de beslissing van de Halse politierechtbank om de gevraagde taalwijziging te weigeren.





De verdediging van de treinchauffeur had gevraagd om het proces in het Frans te voeren maar volgens de rechtbank zou een taalwijziging te veel tijdverlies met zich meebrengen, waardoor de verjaring en de overschrijding van de redelijke termijn te dichtbij komen.





Het debat over een eventuele taalwijziging moet nu gevoerd worden voor de arrondissementsrechtbank maar een datum voor die behandeling is er nog niet.





(WHW)