Bestuurder mist bocht en belandt met auto meters lager in spoorwegberm Bart Kerckhoven

27 januari 2019

Een bestuurder van een personenwagen is zondagmiddag omstreeks 14.15 uur zwaargewond geraakt nadat hij een bocht miste op de Zuiderstraat in Lembeek en met zijn wagen de spoorwegberm afreed. De auto kwam net niet tot stilstand op de treinsporen. Brandweerploegen van Waals-Brabant en Vlaams-Brabant West werden opgeroepen omdat de man niet op eigen houtje uit het wrak geraakte. De brandweermannen konden hem vanop de sporen uiteindelijk ontzetten met een ladder. Hij werd overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria in Halle. Door het ongeluk was een van de drie sporen op de lijn 96 van tussen Brussel, Bergen en Quévy buiten gebruik.