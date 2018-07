Bestuurder gewond 30 juli 2018

Een bestuurder van een bestelwagen is zaterdagochtend lichtgewond geraakt toen hij omstreeks 3 uur tegen een geparkeerde trekker reed op de Ninoofsesteenweg in Halle. Het ongeluk gebeurde in de beruchte bocht in het gehucht Wolvendries waar in het verleden eerder al chauffeurs de controle verloren en tegen geparkeerde trekkers of aanhangwagens botsten. Een ploeg van de brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam ter plaatse om de rijweg schoon te maken. (BKH)