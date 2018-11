Bestelwagen brandt bijna volledig uit Tom Vierendeels

05 november 2018

18u28 12 Halle In de Oude Groenweg, een zijstraat van de Edingensesteenweg, is maandagnamiddag een bestelwagen zo goed als volledig uitgebrand.

De inzittenden van de bestelwagen hadden gelukkig op tijd in de gaten dat er iets niet pluis was. De bestuurder zette het voertuig aan de kant, waarop iedereen zich in veiligheid kon brengen. De brandweerzone Vlaams-Brabant West stuurde een ploeg ter plaatse, die het vuur snel onder controle kreeg. De schade is evenwel aanzienlijk.

Tijdens de interventie en de takelwerken bleef de rijbaan een tijdlang dicht. Gewonden vielen er niet. Oorzaak van de brand is een technisch defect.