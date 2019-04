Beruchte knip op de Biezeweide blijft behouden: “Paaltjes weghalen kan pas als er oplossing is voor A8” Bart Kerckhoven

15 april 2019

16u30 0 Halle Het stadsbestuur van Halle is niet van plan om de beruchte knip op de Biezeweide weg te halen. De paaltjes houden het sluipverkeer in de Sint-Rochuswijk weg maar veroorzaken volgens gemeenteraadslid Pascal Saenen (Vlaams Belang) lange files op de Nijvelsesteenweg. “De knip kan pas weg als er een oplossing is voor de heraanleg van de A8”, reageert schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen).

De paaltjes die de Biezeweide onderbreken hebben al sinds de plaatsing in september 2017 voor- en tegenstanders. De knip houdt niet alleen het sluipverkeer tegen maar door die knip moeten ook de buurtbewoners een eind omrijden. Op de voorbije gemeenteraad werd de knip op de Biezeweide op de agenda geplaatst door Vlaams Belang-gemeenteraadslid Pascal Saenen. “Door de knip ontstaan er tijdens de spitsuren langere files aan het kruispunt van de Nijvelsesteenweg die soms zelfs reiken tot aan de Spar”, zegt gemeenteraadslid Pascal Saenen (Vlaams Belang).

Eenrichting

“Het stoppen en starten van wagens veroorzaakt extra fijnstof en dat is dus niet goed voor het milieu. Om die files op te lossen zou het wegnemen van de knip in de Biezeweide een goede oplossing zijn. Bestuurders staan minder in de file en zouden ook minder moeten omrijden om vanuit de bovenkant van Sint-Rochus in het centrum te geraken. Om het sluipverkeer te stoppen zou men van de Roodkruisstraat wel een eenrichtingsstraat kunnen maken richting Rodenemweg zodat een deel van het verkeer dat nu de Nijvelsesteenweg neemt kan opgevangen worden via de Rodenemweg.”

Het stadsbestuur van Halle is niet van plan om de paaltjes snel weg te halen. Die knip was een van de meest drastische maatregelen die werden genomen in het nieuwe circulatieplan twee jaar geleden. “Nu kan de knip nog niet weggehaald worden”, aldus schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke. “Die knip maakt deel uit van het hele plan. Dat is al op verschillende plaatsen bijgestuurd. Maar als de knip wordt weggehaald dan vallen heel wat andere maatregelen ook in duigen. Mensen die in de onmiddellijke omgeving wonen merken wel een verschil en stellen vast dat er minder sluipverkeer is. Wanneer zou die knip misschien kunnen verdwijnen? Als het dossier van de heraanleg van de A8 opgelost geraakt. Dan zou die knip overbodig worden.”

Ondertunneling

Ooit waren er plannen voor een ondertunneling van de snelweg maar die zijn volgens Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) te duur. Een goedkoper plan waarbij al het sluipverkeer vanaf de snelweg geweerd kan worden is er voorlopig niet. En dus zal de knip op de Biezeweide nog jaren bestaan.

N-VA-gemeenteraadslid Benjamin Swalens stelde wel voor om een ‘flexibele’ knip te installeren met verzinkbare paaltjes. “Dan kunnen mensen die er wonen de paaltjes laten zakken met een badge”, aldus Swalens. Maar het schepencollege wil voorlopig aan de huidige constructie niet raken. “Die paaltjes hebben een financiële impact”, aldus Vandebroecke. “Maar als de mensen in de buurt van die knip een verbetering merken op het gebied van sluipverkeer dan betalen ze er misschien ook graag de prijs voor.” De schepen beloofde wel om de knip in de Biezeweide op de agenda van het Mobiliteitsplatform te plaatsen. Dat orgaan komt deze maand voor het eerst samen.