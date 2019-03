Beroemdste Hallenaar Servais gevierd tijdens internationaal cellofestival in Polen Bart Kerckhoven

26 maart 2019

14u04 0 Halle Voorzitter Peter François van de vzw Servais reisde vorige week af naar Polen waar hulde gebracht werd aan Adrien François Servais. De cellist en componist leefde in de negentiende eeuw en is nog steeds over de hele wereld bekend.

De tweede avond van het vierdaagse festival Cello Spring in het Poolse Krakau was volledig aan de Halse cellist gewijd. Peter François was uitgenodigd om een lezing te geven over Servais’ leven en werk. Hij verwees daarin naar Servais’ veelvuldige contacten met Poolse musici en zijn succesvolle optredens in Warschau. “Er is ook een symbolische link tussen Krakau en Halle: Cyprien Godebski maakte in Krakau het standbeeld van Nicolaus Copernicus en in Halle het beeld van zijn schoonvader Servais”, zegt François. Vervolgens speelden vier pas afgestudeerde cellisten elk een werk van Servais. Maria Czaplinska mocht de spits afbijten met Souvenir de Spa. Pawel Czarakcziew deed de Fantaisie et Variations brillantes sur Le Désir alle eer aan. Gabriela Karpiesiuk speelde de Fantaisie sur deux airs russes en Aleksandra Lignar sloot af met de Fantaisie sur La Fille du Régiment. Zdzisław Łapiński, hoofddocent cello aan het Conservatorium van Krakau, leerde Servais’ muziek kennen tijdens zijn studies en speelde diens Fantaisie sur deux airs russes op zijn laatste doctoraatsconcert in 1985. Servais’ werk blijft interessant om bepaalde technieken en speelwijzen onder de knie te krijgen, zo blijkt. De voorbije vijftien jaar verplichtte de docent daarom elk van zijn studenten om in het tweede masterjaar een compositie van Servais in te studeren. Op die manier maakten al meer dan vijftig jonge Poolse musici kennis met Servais.