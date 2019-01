Berisping gevraagd voor jongste verdachte in dossier-Priscilla Tweede verdachte krijgt nog één kans om op te dagen WHW

25 januari 2019

18u00 12 Halle Een van de twee minderjarige verdachten in het dossier rond de dood van Priscilla Sergeant is vrijdag voor de jeugdrechter moeten verschijnen. De tweede verdachte kwam op zijn zitting niet opdagen en krijgt begin februari een tweede kans.

“Een voorbeeld van wat justitie niet hoort te zijn”, klinkt het bij de advocaten die betrokken waren bij het dossier-Priscilla Sergeant. Meer dan zes jaar na de feiten is eindelijk een eerste verdachte voor een rechter moeten verschijnen. De zaak zorgde in de zomer van 2012 nochtans voor beroering in heel het land. Het lichaam van de amper 14-jarige Priscilla werd op 20 juli 2012 teruggevonden in een veld in Dworp. Een maand later werden drie verdachten opgepakt. Johan D.V. (toen 46), J.E. (toen 12) en A.B. (16). De drie hadden het meisje onderworpen aan smerige mishandelingen. Zo kreeg ze ketchup over zich, werd ze bespuwd, kreeg ze klappen en ze moest ook pillen slikken. Toen de drie gingen slapen, leefde het meisje nog, al was ze bedwelmd door de medicatie.

Zelfmoord

In juni 2016 werd het onderzoek afgesloten, waarna de onderzoeksrechter J. en A. naar de jeugdrechtbank doorverwees. D.V. verscheen in januari 2017 voor de raadkamer. De zaak werd echter uitgesteld en twee dagen later pleegde D.V. zelfmoord. Zijn rol in de hele zaak zal nooit uitgeklaard worden.

Resten nog de twee minderjarige beklaagden. A.B. (16) raakte na de feiten steeds meer in de criminaliteit verzeild. Hij haalde nog de kranten met een ernstig geval van verkeersagressie. Een maand geleden kreeg hij nog een celstraf van een jaar nadat hij gedreigd had het plaatselijke commissariaat in brand te steken. Hij kwam bij een eerste zitting rond het dossier-Priscilla nog opdagen in de jeugdrechtbank, maar stelde zich daar zo agressief op tegenover de vader van het slachtoffer dat hij uit de zaal verwijderd moest worden. Bij een volgende zitting kwam hij doodleuk niet opdagen. Op 8 februari krijgt hij een nieuwe (laatste?) kans om zich te verdedigen.

Jongste

De jongste betrokkene, J.E. (toen 12, nu 18), was vrijdag wel aanwezig op de zitting. Deze werd ter bescherming van de verdachte achter gesloten deuren gehouden. Het openbaar ministerie vorderde een berisping tegen de net meerderjarig geworden jongeman. Het feit dat de feiten al van zolang geleden dateren, speelde zeker mee in de milde vordering. Daarnaast heeft hij zijn leven min of meer op de rails gekregen. Hij kwam immers nooit meer in contact met het gerecht. Ook zat hij jarenlang in een jeugdinstelling. “Het is dus niet dat hij geen enkel gevolg van die feiten heeft gevoeld”, preciseren bronnen dichtbij het dossier. Uitspraak op 15 maart.