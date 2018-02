Begrafenis Daniel Bosmans 16 februari 2018

Daniel Bosmans, de 43-jarige man die maandagochtend om het leven kwam na een nacht carnaval te vieren in Aalst, wordt nu zaterdag 17 februari begraven in Halle. De gebedsviering gaat om 10 uur van start in de Sint-Rochuskerk aan het Kardinaal Mercierplein. Samenkomst en begroeting in de kerk is vanaf 9.30 uur. Na afloop volgt de begrafenis op de begraafplaats van Halle-Centrum. De veertiger was zondag met onder meer zijn dochter naar het carnaval in Oost-Vlaanderen getrokken, maar sukkelde maandagochtend jammer genoeg in de Dender. Onderzoek wees intussen uit dat kwaad opzet uitgesloten is. Een reddingsactie mocht helaas niet baten. Het levenloze lichaam van de man werd uiteindelijk 's middags na een nieuwe zoekactie aangetroffen. De man laat onder meer zijn partner en zijn dochter na. (TVP)