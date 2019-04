Bedrijven leveren rechtstreeks dieren aan Colruyt Group: “Meer transparantie in de toeleveringsketen” Bart Kerckhoven

08 april 2019

10u00 2 Halle De Halse distributiegroep Colruyt Group werkt samen met familiebedrijven die elke week een bepaald aantal dieren zullen leveren. Daarvoor is een samenwerking met drie producentenorganisaties uitgewerkt.

De producentenorganisaties Vlaams Hoeverund, En direct de mon élevage en Les Saveurs d’Ardenne verenigen familiebedrijven die dieren zullen leveren aan Colruyt Group. “We hebben lang nagedacht over een systeem dat de prijsbepalingen transparanter maakt. Daarom zijn we naar de veehouders gestapt, via hun producentenorganisaties. Door deze innovatieve partnerschappen kunnen we hun onmiskenbare knowhow herwaarderen, de onafhankelijkheid van deze familiebedrijven vergroten en letterlijk een link leggen met consumenten,” zegt algemeen directeur Stefan Goethart van Colruyt Group Fine Food. “We zijn ervan overtuigd dat een dergelijk initiatief een radicale verandering zal inhouden in het voordeel van de rundveehouders.”

De 3 partners hebben een overeenkomst met Colruyt Group voor een bepaald aantal dieren die voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden zoals die zijn vastgelegd in het lastenboek. “Enerzijds organiseren de producentenorganisaties een productieplanning om een constante levering van de vereiste kwaliteit op het juiste moment te garanderen”, legt Stefan Goethaert uit. “Anderzijds garandeert Colruyt Group de aankoop van een minimum aantal dieren, een transparantie in de facturering en een stevige onderhandelingspositie bij de verschillende dienstverleners om de keten rendabeler te maken.” De samenwerking zal er ook voor zorgen dat er een betere afstemming is tussen vraag en aanbod en de veehouders krijgen volgens Colruyt Group een betere prijs.