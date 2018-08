Basiliekstraat alwéér blank ONDANKS MILJOENENINVESTERING MOET ER NIEUW BUFFERBEKKEN KOMEN TOM VIERENDEELS

14 augustus 2018

02u44 0 Halle De Basiliekstraat in het centrum stond gisteravond na een hevige regenbui opnieuw blank. De handelaars bleven deze keer grotendeels gespaard, maar na de miljoeneninvestering blijkt er dus nog steeds niets veranderd. "Er is een nieuw bufferbekken nodig", zegt burgemeester Dirk Pieters (CD&V).

Terwijl onze regio de afgelopen dagen gespaard bleef van wateroverlast tijdens de onweders en regenbuien, werd het centrum gisteravond toch getroffen. Opmerkelijk, want de wateroverlast had na de ingrijpende werken voorgoed verleden tijd moeten zijn. De handelaars moesten in 2015 en 2016 tijdens de werken achttien maanden lang op hun tanden bijten. Kostprijs: 4,3 miljoen euro, waarvan het stadsbestuur 650.000 euro voor eigen rekening nam. In oktober 2016 waren de werken eindelijk afgerond.





Ellende in september

Eind september vorig jaar stond het centrum na een lokale wolkbreuk opnieuw blank. Enkele handelaars liepen voor tienduizenden euro's schade op nadat winkels en kelders onder water liepen. Het onbegrip was groot en ook het stadsbestuur krabde zich in de haren.





Gisteravond was het opnieuw prijs in de Basiliekstraat. "De andere handelaars en ik zijn erg ontgoocheld dat de ellende nog altijd niet voorbij is", zegt Christine Verhulst van Babycenter Halle. "Twee jaar zaten we in de werken, maar voor een goed doel: de wateroverlast zou voorbij zijn. Toch is het al voor de tweede keer prijs, terwijl het nu echt niet lang regende. Gelukkig kon ik nu met zware zandzakken een dam bouwen in het portiek om het water buiten te houden. De Hema naast ons kreeg heel wat modder binnen en de kelder van Grand Optical liep onder water." Verder zouden geen zaken getroffen zijn in het centrum.





Bufferbekken

"We bestuderen de precieze oorzaak nog", zegt burgemeester Dirk Pieters (CD&V). "De capaciteitsverhoging van de rioolbuizen onder de Basiliekstraat en het enorme bufferbeken onder het Possozplein werpen duidelijk hun vruchten af. Terwijl voordien vijftig handelszaken in de vuurlinie stonden, zijn er dat nu nog een drietal. De werken waren dus bijzonder nuttig, maar voldoen dus ook tot onze teleurstelling nog niet."





Volgens de burgervader zijn er bijkomende investeringen nodig om het water van hogergelegen gebieden op te vangen. "Een bufferbeken in de Dekenstraat werd al geopperd, maar nog beter zou zijn aan de Demaeghtlaan of Ninoofsesteenweg", zegt Pieters. "Maar dat is nog niet voor meteen en daarvoor moeten eerst nog de nodige studies gevoerd worden. We moeten er geen doekjes omwinden dat we ons door de opwarming van de aarde moeten aanpassen."