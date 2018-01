Baron Jacques mag zijn straat houden (MITS KRITISCH ONDERBORD OVER KOLONIAAL VERLEDEN) BART KERCKHOVEN

02u28 0 Foto Mozkito De organisatie Averechts voerde gisteren actie in de Baron Jacquesstraat en kondigde meteen aan dat er onder het straatnaambord een korte uiteenzetting komt over de historische figuur. Rechts zien we Jean-Pierre Laus. Halle De Baron Jacquesstraat mag blijven, weliswaar met een verklarend bord erbij. De organisatie Averechts had een naamsverandering gevraagd omdat de baron bloed aan zijn handen heeft, maar kan zich dan toch vinden in de huidige opstelling. "Zolang dit verleden niet

zomaar weggemoffeld wordt."





Baron Jacques blijft ook bijna een eeuw na zijn dood een omstreden figuur. Voor sommigen is hij een held van de Eerste Wereldoorlog, maar net zo goed wordt hij verguisd voor de rol die hij voordien speelde onder het koloniaal bewind van Leopold II in Congo Vrijstaat. De lokale bevolking werd er op zijn bevel geterroriseerd - er werden zelfs mensen vermoord - om de rubberwinning te stimuleren.





In de jaren dertig werd in Halle een straat naar Baron Jacques genoemd, en dan nog wel een straat die vlak naast het stadhuis ligt. "Wegens dat koloniale verleden", zegt Jean-Pierre Laus van Averechts. "En dus niet omdat hij een oorlogsheld geweest zou zijn. Daarom hebben we in 2016 aan het stadsbestuur gevraagd om de naam te veranderen. Maar dat kon niet omdat dit te veel administratieve rompslomp met zich mee zou brengen. Een verklarend onderbord kon wel en daar konden we ons bij neerleggen. Met die plaat kunnen we meer duiding geven bij het koloniaal verleden. De woorden werden goed afgewogen omdat alles ook nu nog heel gevoelig ligt."





Tekst op stadswebsite

De tekst op het verklarende bord zal de volgende zijn: 'Baron Jacques (°1958 Stavelot/+1928 Elsene) onderscheidde zich als generaal tijdens WOI. Hij is evenwel omstreden omwille van de rol die hij speelde bij de rubberwinning ten tijde van Congo Vrijstaat van Leopold II.' "Op de website van de stad zal ook nog een tekst gepubliceerd worden over de man en zijn daden", aldus Jean-Pierre. "Die heb ik opgemaakt en doorgestuurd naar de stadsdiensten. Het is nu wachten op de goedkeuring."





Enkele jaren geleden werd ook al een verklarend bord opgehangen aan het koloniaal monument van Leopold II in het stadspark. "Het is belangrijk dat hierover gesproken wordt, en dat die duiding er komt", vindt Laus. "In dat koloniale verleden liggen ook de wortels van het racisme vandaag. Ook toen waren er al mensen die anderen minderwaardig vonden. Dat verhaal mag zeker niet doodgezwegen worden."





Nationale actie

De aankondiging van Averechts kwam er gisteren in het kader van een nationale actie, georganiseerd door Hand in Hand. Die vereniging pleitte in verschillende Vlaamse steden om straten en pleinen te vernoemen naar Patrice Lumumba, de eerste democratisch verkozen premier van de Republiek Congo. Dit als symbool van dekolonisering in het straatbeeld. Maar zover komt het in Halle dus niet, de inwoners uit de Baron Jacquesstraat kunnen hun adres dus behouden.