Ballerina Amber (11) naar New York 13 april 2018

De 11-jarige Amber Du Bois uit Lembeek stapt vanochtend met haar ouders het vliegtuig op om naar New York te reizen. Ze neemt er deel aan de prestigieuze danswedstrijd Youth America Grand Prix en dat als enige Belgische. "Ik wil vooral genieten en ervaring opdoen", zegt Amber. Ze danst 23 uur per week in balletschool Ballerino en in New York zal ze ook choreografieën brengen van haar lesgeefsters Magali Berael en Alejandra Garcia Neyla. "Ik hoop ooit te kunnen dansen in een professionele balletschool", zegt Amber. "Maar dan moet ik natuurlijk nog veel oefenen. Ik heb al aan verschillende wedstrijden meegedaan en ik wil het ook in New York goed doen maar de concurrentie is wel groot." (BKH)