Bal van d'Affich in De Mustang 02 maart 2018

03u00 0

In café De Mustang wordt vanavond de nieuwe affiche van de Sint-Veroonmars in Lembeek voorgesteld. Jan Neef werkte hiervoor samen met de Soldatenkoepel. Het 'Bal van d'Affich mè veil ambiance' moet een echt feest worden, en start om 20 uur. De inkom bedraagt 3 euro. Voor de gelegenheid wordt er ook een tent opgetrokken aan het café in het centrum. Vorig jaar kondigde Jan Neef nog aan dat hij geen nieuwe affiche meer zou maken voor de aankondiging van de processie op Paasmaandag, maar dit jaar komt hij met iets nieuws op de proppen waar verschillende verenigingen aan meegewerkt hebben. (BKH)