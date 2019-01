Badmeester Etienne ‘Tienne' Steenhout (72) overleden ‘Tienne’ hield veertig jaar lang het zwembad in Lembeek in de gaten Bart Kerckhoven

14 januari 2019

16u05 0 Halle Etienne Steenhout is zondag op 72-jarige leeftijd onverwacht overleden in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria in Halle. ‘Tienne’ was liefst veertig jaar lang badmeester in het zwembad van Lembeek en hij was lid van de Koninklijke Cavalerie, een van de groepen die meegaan in de Sint-Veroonmars.

Etienne was een bekend figuur in Lembeek. Wie als kind op zwemles ging, heeft hem ongetwijfeld als badmeester gekend. Lang voor er sprake was van een zwembad in Halle was Tienne trouw op post als badmeester in het kleine zwembad in de Halse deelgemeente. Na een carrière van liefst veertig jaar ging hij in 2011 op pensioen.

Daarbuiten was Tienne ook gekend als paassoldaat, want hij ging jarenlang mee in de Sint-Veroonmars met de Koninklijke Cavalerie. In 2016 kreeg hij bij het vertrek van de mars nog de medaille opgespeld voor zijn zestigste deelname.

Op zaterdag 19 januari wordt er om 10.15 uur afscheid genomen van Tienne in het crematorium van Brussel op de Stillelaan 61.