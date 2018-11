Baby Helena maakt vrouwelijk viergeslacht compleet bij de familie Marcelis-Vanhaecke Bart Kerckhoven

05 november 2018

19u06

Bij de familie Marcelis-Vanhaecke in Halle werd een viergeslacht gevierd. Helena Koolen is intussen een flinke baby van net geen maand en kon met haar geboorte overgrootmoeder Trinette Vanhaecke (85) een mooi verjaardagsgeschenk bezorgen. Mama Joke Wets (28) en grootmoeder An Marcelis zijn natuurlijk al even in de wolken met hun dochter en kleindochter. Trinette werd opgenomen met gezondheidsproblemen in het ziekenhuis maar dat belette haar niet om even trots te poseren voor de foto met haar dochter, kleindochter en achterkleinkind.