Baanwinkels betalen voortaan ook promotaks maar oppositie heeft vragen bij uitbreiding Bart Kerckhoven

27 maart 2019

07u56 0 Halle De promotaks wordt uitgebreid naar de winkels in de rand van de stad. De gemeenteraad zette daarvoor dinsdagavond het licht op groen. Zo zullen ook de grote baanwinkels een belasting betalen waarmee de Verenigde Handelaars acties kan organiseren om Halle als winkelstad te promoten. De oppositie vreest wel dat de uitbreiding zijn doel voorbij schiet.

Vandaag betalen enkel de handelaars in het winkelcentrum van de stad de taks. Met de opbrengst wordt onder andere de Braderie maar ook de Kerstshopping en de Lentehappening georganiseerd. Voortaan zullen ook winkels als Brantano op de August Demaeghtlaan en zelfs Colruyt op de Edingensesteenweg mee betalen. Officieel zijn die nog niet op de hoogte. “Maar ik verwacht niet dat die ketens er een probleem van maken”, zegt schepen van Lokale Economie Johan Servé (Sp.a). “Ook voor hen is het belangrijk dat er mensen in Halle winkelen dus ook zij zullen mee profiteren van alle acties die de Verenigde Handelaars organiseren.”

De oppositie had op de gemeenteraad wel vragen over de invoering van de taks. Zo vroeg gemeenteraadslid Sven Pletincx (N-VA) zich af wat de extra opbrengsten zullen zijn voor de handel in Halle. “Met wifi en lockers alleen zullen we de leegstand niet kunnen oplossen”, aldus Pletincx. “De activiteiten die georganiseerd worden lokken dan wel mensen maar ik vraag me wel af of die mensen ook echt winkelen in Halle. Wordt dat geld efficiënt gebruikt?”

Schepen Servé benadrukte dat alle uitgaven die de Verenigde Handelaars doen ook verantwoord moeten worden. “ Er is maandelijks overleg met de handelaars”, aldus Servé. “Dan moeten ze hun facturen voorleggen. We geven hen zeker geen blanco cheque. Als activiteiten geen volk lokken zullen ze die zeker niet opnieuw organiseren.”

Het stadsbestuur denkt nog na over maatregelen om de leegstand tegen te gaan.

“We werken samen met UNIZO om een actieplan op te stellen en we gaan woensdag op studiedag naar Mechelen waar ze een geslaagd pop up-project uitgewerkt hebben. Maar een pasklaar antwoord om de leegstand op te lossen heb ik vandaag niet”, zegt Servé.

Intussen stelt raadslid Benjamin Swalens (N-VA) dat door de uitbreiding van de zone niet alleen de grote winkels moeten mee betalen. “Door de uitbreiding van de belasting worden niet enkel de baanwinkels van de grote ketens getroffen,” aldus Swalens. “Ook diverse lokale zelfstandigen, zoals bakkerijen of horecazaken tot aan de grens met Essenbeek en Buizingen, zullen in de toekomst extra belast worden.”

Yves Demanet (Halle 2019) stelde voor om de handelaars in de nieuwe zone nog eens te ondervragen om te horen of zij de promotaks nog zien zitten. Volgens hem zijn er verschillende handelaars tegen de taks. Burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) vond dat geen goed idee. “De promotaks is de enige belasting die in Halle is ingevoerd die volledig terugkeert naar de mensen waar ze geïnd wordt”, zegt Snoeck. “Ze krijgen een budget om dingen te organiseren. Niets sluit uit dat de grotere winkels betrokken worden bij nieuwe acties.” N-VA onthield zich bij de stemming, Vlaams Belang en Halle 2019 stemden tegen de uitbreiding van de promotaks.

LEES OOK: Halle wil promotaks voor winkels uitbreiden naar invalswegen