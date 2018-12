AZ Halle duurste ziekenhuis in Vlaams-Brabant Brusselse ziekenhuizen blijken uit onderzoek nog duurder te zijn Tom Vierendeels

05 december 2018

06u30 0 Halle Een eenpersoonskamer in het AZ Sint-Maria in Halle en het AZ Jan Portaels in Vilvoorde zijn in onze provincie het duurst. Het goedkoopste af ben je in het RZ Heilig Hart in Tienen. Dat blijkt uit cijfers van de Christelijke Mutualiteit (CM). “Duurder wil niet zeggen dat het beter is”, klinkt het bij de CM.

De CM heeft voor de veertiende keer een ziekenhuisbarometer opgesteld. Op basis van 1,5 miljoen ziekenhuisfacturen van haar leden werd de kostprijs voor zes ingrepen vergeleken tussen de verschillende Belgische ziekenhuizen. Enkel de ziekenhuizen waar in 2017 meer dan tien leden verbleven voor de vergeleken ingreep werden opgenomen in de lijst, waardoor niet alle ziekenhuizen zijn opgenomen bij elke ingreep. Het gaat telkens om de mediane kostprijs, wat wil zeggen dat de helft van de patiënten minder betaalde dan het gepubliceerde bedrag, en de helft van de patiënte betaalde dus meer. Een bevalling, cataractingreep, het verwijderen van de galblaas, het plaatsen van een heupprothese, en het verwijderen van de meniscus en het plaatsen van een pacemaker werden opgenomen in de lijst.

De Algemene Ziekenhuizen van Halle en Vilvoorde blijken veruit de duurste te zijn voor een eenpersoonskamer voor de verschillende ingrepen. Voor een factuur voor een klassieke bevalling bedraagt de mediaan respectievelijk 2.101 en 1.636 euro. Bij het RZ Heilig Hart in Tienen bedraagt die 1.000 euro minder dan in Halle. Voor het verwijderen van de galblaas is dat in Halle 2.404 euro, in vergelijking met 1.130 in Tienen. Ook hier staat Vilvoorde op de tweede plaats. De duurste ingreep uit de vergelijking in Halle blijkt het plaatsen van een heupprothese te zijn: 3.764 euro. Tienen is hier opnieuw het goedkoopst en vraagt 1.500 euro minder. Voor een twee- of meerpersoonskamer liggen de prijzen in onze provincie dicht bij elkaar, met 120 euro als grootste verschil voor een heupprothese tussen het UZ KULeuven (826 euro) en het RZ Heilig Hart Leuven (702). In Vlaams-Brabant ben je wel nog beter af dan in Brussel. Daar ligt de mediaan voor een bevalling bij vier ziekenhuizen nog hoger -tot 2.957 euro- dan in Halle. Ook voor de andere ingrepen vragen telkens vier ziekenhuizen meer. In het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc bedroeg een mediane factuur voor een heupprothese zelfs 5.823 euro.

“Het wordt alsmaar moeilijker om het financieel geheel in evenwicht te houden”, verklaart het Halse ziekenhuis. “We gaan niet in het rood door een aangepast beleid, maar we worden ook geconfronteerd met aanhoudende besparingen van de overheid op de gezondheidszorg. Er wordt alsmaar meer van ons gevraagd, zonder dat hier extra financiering tegenover staat. Onder meer door een investeringsfonds haalden we een gouden NIAZ-kwaliteitslabel met een score van meer dan 98 procent. Dit fonds wordt gespijsd met een groot deel van de ereloonsupplementen -de erelonen maken dat een eenpersoonskamer duurder is red.-. Hierdoor kunnen we wel blijvend kwalitatieve, patiëntveilige en warme zorg blijven aanbieden.”

“De cijfers zeggen enkel iets over de kostprijs voor de patiënt”, luidt het. “Die zeggen dus niets over de kwaliteit van de verleende zorg. Een duurder ziekenhuis is dus niet noodzakelijk beter dan een goedkoper ziekenhuis. Soms ligt de prijs hoger omdat het ziekenhuis bijvoorbeeld voornamelijk patiënten behandelt die extra vatbaar zijn voor complicaties. Soms is er evenwel geen enkele rechtvaardiging.”

