Avonturen van Bloebelletjes in boekvorm gegoten Growfundingcampagne voor kinderboek over paarsblauwe hyacinten Bart Kerckhoven

13 november 2018

14u37 1 Halle De avonturen van de Bloebelletjes in het Hallerbos worden in een kinderboek gegoten. De wezentjes die gebaseerd zijn op de paarse boshyacinten werden bedacht door lerares Ruth Brillens en uitgetekend door tekenaar Rik De Wulf. Om het boek uit te brengen is nu een growfundingcampagne gestart waarmee de initiatiefnemers 4.000 euro hopen op te halen.

De Bloebelletjes hebben de voorbije maanden al de harten veroverd van kinderen in meer dan honderd klasjes. In een kamishibai, een Japans verteltheater, krijgen de leerlingen de avonturen voorgeschoteld van de schattige Bloebelletjes die onder de grond leven. Enkele weken per jaar toveren ze het bos om tot een paars sprookjeswoud. Met Gluip de bostrol hebben ze ook een grote vijand die hen het leven zuur maakt. “Het is een leuk verhaal voor kinderen, maar tegelijk kunnen ze er ook iets van bijleren”, zegt auteur Ruth Brillens. “De planten in het verhaal bestaan wel degelijk en we waarschuwen de kinderen ook dat ze niet op die kwetsbare bloemetjes mogen trappen.”

Kus van bosnimf

Het verhaal werd al positief onthaald door de leerkrachten en dus groeide het idee om een boek te maken. De werkgroep Zot van het Hallerbos stortte zich op een nieuw project. Enkele weken geleden bracht de groep nog het boek ‘Het Hallerbos’ uit. “Dat ‘grotemensenboek’ bleek al een schot in de roos”, zegt Koen De Rijck van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. “Daarom gaan we op dezelfde manier te werk. Ook nu willen we met een growfundcampagne geld inzamelen. Iedereen kan het project financieel steunen. Dat kan al vanaf 10 euro. Hoe groter het bedrag hoe groter ook de beloning. Ergens onderweg zit er zelfs een kus van de bosnimf bij. Maar mensen helpen ook mee het bos groter maken en zullen zelfs meter of peter worden van enkele bomen die aangeplant worden.”

Extra groen voorzien

De groep hoopt met de growfundingcampagne 4.000 euro op te halen zodat er toch al duizend kinderboeken gedrukt kunnen worden. Ruth Brillens en Rik De Wulf doen alvast afstand van hun auteursrechten zodat de volledige opbrengst van de verkoop naar Plan Boommarter kan gaan. “Net als met het boek ‘Het Hallerbos’ willen we met de opbrengsten investeren in de aankoop van gronden en het voorzien van extra groen om de groene gebieden in deze streek met elkaar te verbinden”, zegt Koen. “We willen het boek lanceren in maart en dat is net voor de paarsblauwe boshyacinten beginnen te bloeien. Tijdens de bloeiperiode hopen we natuurlijk dat ook heel wat bezoekers het boek in het bos zullen aanschaffen.”

De growfundingcampagne is hier te vinden. Dinsdagmiddag was al een derde van het bedrag ingezameld.