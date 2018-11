Averechts stelt tentoonstelling op over Eerste Wereldoorlog Bart Kerckhoven

23 november 2018

13u13 0

De tentoonstelling ‘De lange schaduw van de Groote Oorlog’ met schilderijen van Michel Franssens is nog tot en met zondag 2 december te bekijken in de ontmoetingsruimte van Averechts naast de Sint-Martinusbasiliek. De expositie werd op zondag 18 november onder ruime belangstelling geopend. “Het is een artistieke reflectie van de kunstenaar over hoe werd omgegaan met de pijnlijke herinnering van de eerste wereldoorlog”, laten de organisatoren weten. Het lokaal van Averechts bevindt zich aan de Kardinaal Cardijnstraat 3 in 1500 Halle.