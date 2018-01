Autodieven trekken spoor van vernieling DRIE WAGENS GERAMD, TWEE VERDACHTEN OPGEPAKT TOM VIERENDEELS

02u24 0 Mozkito Niels Vellemans bij zijn gehavende BMW. Halle Autodieven hebben zondagochtend een spoor van vernieling achtergelaten op de Nijvelsesteenweg. De bestuurder verloor de controle over 'hun' Mazda en reed drie geparkeerde wagens aan, waarvan er twee vermoedelijk rijp voor de schroothoop zijn. Het trio sloeg te voet op de vlucht, maar twee van hen konden al opgepakt worden.

Niels Vellemans (24) werd samen met enkele buurtbewoners brutaal uit zijn slaap gewekt. De jongeman woont eigenlijk in Kester, maar was bij zijn vriendin Tori blijven slapen. "Omstreeks 6.45 uur hoorde ik buiten een enorm lawaai", vertelt hij. Ook Tori was op slag wakker en had meteen door dat het om een ongeval ging. "Ik ben aan het raam gaan kijken en toen zag ik dat de auto van mijn vriend zwaar beschadigd was", pikt ze in. "Ik heb ook nog twee mannen zien weglopen. Toen ik naar hen begon te roepen, reageerden ze niet."





Mozkito De gestolen Mazda van de verdachten.

Achtervolging

De twee liepen de Maasdalweg in, een klein baantje dat via het Maasdalbos uitgeeft op de Maasdal. Intussen had één van de buren de achtervolging ingezet. Hij kreeg twee verdachten in het vizier en hield de politie op de hoogte van hun positie. Toegesnelde agenten konden het duo dan ook snel inrekenen. Het gaat om twee twintigers uit het Brusselse die ter beschikking gesteld werden van het parket Halle-Vilvoorde. Vermoedelijk moesten ze gisteren al voor de onderzoeksrechter verschijnen, maar daar is geen verdere informatie over. De derde verdachte verdween spoorloos. Mogelijk werd hij wel nog opgemerkt aan een bushalte ter hoogte van het Hallerbos.





Drank en cannabis

Het onderzoek bracht al snel aan het licht dat de wagen vorige week gestolen werd in het Brusselse, vermoedelijk in Sint-Lambrechts-Woluwe. Het trio, dat uit de richting van Kasteelbrakel gereden kwam, was vermoedelijk een klein feestje aan het bouwen in de auto. "We zagen flessen sterkedrank liggen", vertelt Niels. "Op de achterbank lag tabak en iets groens - wellicht waren ze joints aan het rollen. Vooraan in de wagen lagen ook twee horloges, waarvan eentje nog in de verpakking."





Tientallen meters voor de plaats van het ongeval zijn ook bandensporen te zien, wat erop wijst dat ze aan hoge snelheid aan het spookrijden waren. "Ze hebben eerst mijn BMW geraakt - die ik nog maar twee maanden heb", toont Niels. "Daarna knalden ze tegen de Renault van de stiefvader van mijn vriendin. Die werd door de klap zelfs tot voor de woning van de buren geslingerd. Uiteindelijk heeft hun Mazda nog een geparkeerde Peugeot geraakt. Mijn BMW is alvast total loss en de Renault kan wellicht ook niet meer gered worden. De Peugeot liep deuken en krassen in de flank op. Ik zal nu moeten bekijken hoe ik op het werk zal geraken en hoe de verzekering dit zal afhandelen. Daar zal ik normaal maandag meer over weten."