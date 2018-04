Auto botst door overstekend dier 24 april 2018

Een 22-jarige automobiliste uit Halle is in de nacht van zaterdag op zondag betrokken geraakt bij een verkeersongeval in Heverlee, bij Leuven. Ze reed op de Koning Boudewijnlaan in de richting van de autosnelweg, toen er plots een dier vanuit de middenberm voor haar wagen op de rijbaan sprong. De jongedame week uit naar rechts en botste tegen de aanhangwagen van een geparkeerde vrachtauto. Het slachtoffer raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ze legde een negatieve ademtest af. (ADPW)