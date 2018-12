Arbeiders op Nederhem versieren kerstboom met werfmateriaal Bart Kerckhoven

17 december 2018

Ook op de werf van de nieuwe woonwijk Nederhem heerst er een kerstsfeer. De arbeiders van ontwikkelaar Van Roey plaatsten een metershoge kerstboom in het midden van de werf. Om zo’n imposante boom te versieren volstaan natuurlijk niet enkel ‘gewone’ kerstballen en slingers. En dus recupereerden de mannen vooral wat ze op hun eigen werf konden vinden. Veiligheidslint wordt herbruikt als kerstslingers en lege vaatjes en dozen worden gercycleerd tot pakjes in de boom. Zoals elke echte kerstboom heeft ook dit exemplaar een piek en dat is… een verkeerskegel geworden. Zelfs in het donker wordt je in de kerstsfeer gedompeld want dan branden ook nog eens de lichtslingers die de arbeiders rond de torenkraan en de werfketen hingen.