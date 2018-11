Aquaplaning veroorzaakt spectaculaire crashes op E429 TVP

11 november 2018

21u32 0 Halle Op de E429 is het zondagavond ter hoogte van Lembeek door aquaplaning tot twee spectaculaire ongevallen gekomen. Gewonden vielen er als bij wonder niet. Verkeershinder was er wel.

Bij het eerste ongeval was een zware terreinwagen betrokken. De bestuurder reed in de richting van Rijsel, toen hij aan het schuiven ging en met zijn voertuig tegen de vangrail botste. Door de klap werd de terreinwagen over die vangrail geslingerd, om vervolgens van een talud naast de snelweg te rollen. Het wrak eindigde op zijn flank, dwars over de rijbaan van de Pajottenlandstraat.

Jachtwapens

Een voorbijganger hielp de bestuurder uit het wrak. De man zou geen zichtbare verwondingen hebben opgelopen, maar werd voor alle zekerheid toch overgebracht naar het ziekenhuis. De LPG-tank in de laadruimte van zijn terreinwagen werd weggeslingerd, maar dankzij een veiligheidssysteem werd de gastoevoer meteen afgesloten. Vermoedelijk was de man gaan jagen, want in het voertuig lagen vuurwapens en munitie. De lokale politie ontfermde zich daarover.

Op dezelfde locatie gebeurde wat later een gelijkaardig ongeval, deze keer met een kleine bestelwagen. Die ging aan het tollen en eindigde op de vangrails. De twee inzittenden kwamen er met de schrik vanaf.