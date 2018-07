Aperitieven op Stationsplein 31 juli 2018

Wie zin heeft om vrijdag na de werkweek door te zakken met vrienden en collega's, kan terecht op het Stationsplein in Halle. Daar vindt voor het eerst Apérotime plaats. Het evenement is een rondreizend afterworkfestival dat eerder al in verschillende grote steden neerstreek. Halle is de tiende stop van het seizoen.





Op het Stationsplein zullen foodtrucks geparkeerd worden, er kan wat gedronken worden en er is muziek.





Apérotime vindt plaats vanaf 17 uur tot middernacht. (BKH)