Aperitiefconcerten op Grote Markt 15 mei 2018

02u53 0

In de kiosk op de Grote Markt worden deze en volgende maand heel wat aperitiefconcerten georganiseerd.





Op Pinksterzaterdag 19 mei speelt de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia er. Op Pinksteren zelf treden de Koninklijke Verenigde Accordeonisten op, en op Pinkstermaandag is het de beurt aan de Koninklijke Sint-Martinusfanfare. Op zondag 27 mei is het de beurt aan de Koninklijke Sint-Vincentiusfanfare uit Buizingen. Volgende maand is het nog aan Brassband Lembeek (3 juni), Brass Friends Lembeek (10 juni), Harmonie Willen is Kunnen (17 juni) en Brassband Buizingen (24 juni). De concerten op zaterdag starten om 19.30 uur. Op zondag is dat om 11 uur, net als op maandag. (BKH)