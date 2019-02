Anonieme weldoener schenkt Sint-Martinusparochie waardevolle kunstcollectie Topwerken uit zestiende eeuw en religieuze juwelen krijgen plekje in Sint-Martinusbasiliek Bart Kerckhoven

21 februari 2019

17u24 0 Halle Een anonieme weldoener schenkt de Sint-Martinusparochie in Halle een waardevolle kunstcollectie. De collectie bestaat uit vijftig schilderijen, etsen en juwelen. De eerste werken hangen intussen op in de Sint-Martinusbasiliek en de komende weken komen krijgen ook de andere stukken een plaats. “Het is uitzonderlijk dat iemand zo’n collectie wegschenkt aan de parochie”, zegt deken Raymond Decoster.

Sinds deze week is de Sint-Martinusparochie in Halle een indrukwekkende kunstcollectie rijker. Een zeventiger die anoniem wil blijven schonk een kunstverzameling met onder andere topwerken uit de zestiende en de zeventiende eeuw aan de parochie. Vier schilderijen kregen intussen al een plek in de Sint-Martinusbasiliek. Een van die werken, een afbeelding van Jezus, is een schilderij van Pieter Pourbus. Dat hangt nu in het koor, net als een werk van Cornelius Van Cleef en eentje van Lodewijk Toeput. De drie kunstenaars waren actief in de zestiende eeuw en hun werk is vijfhonderd jaar later veel geld waard. De waarde van de collectie wil voorzitster Anne Renaux van de kerkraad niet prijsgeven. “Dat is zo afgesproken met de schenker”, zegt ze. “Maar voor ons is dit zeker een waardevolle collectie die we met dank aanvaarden. De voorbije maanden werd alles grondig voorbereid en ook in notariële akten gegoten. We hebben naast de drie schilderijen in het koor ook al een plaats gevonden voor een vierde werk in de sacristie. Drie etsen zijn ook al in de basiliek aanwezig maar die moeten nog een plaats krijgen. Maar het gaat niet enkel om schilderijen. De collectie omvat een vijftigtal stukken waaronder heel wat religieuze juwelen. Die willen we bewaren in de crypte en als het kan natuurlijk ook tonen aan het publiek. Dat is ook een van de redenen van de man om die collectie aan onze parochie te schenken. Zo blijven de stukken zichtbaar voor het grote publiek.”

Deken Raymond Decoster kent de man die de parochie een kunstverzameling schenkt. “Hij is een trouwe bezoeker van onze misvieringen”, zegt Decoster. “De man is een kunstliefhebber en had een hoge functie. Door de jaren heen kon hij zo heel wat topwerken aanschaffen. Ik heb begrepen dat hij vooral wilde voorkomen dat de collectie na zijn dood zou verkocht en verspreid raken. Voor de parochie is het uitzonderlijk dat er zo’n waardevolle kunstverzameling geschonken wordt. Ik heb het zelf nog maar een keer meegemaakt. We zijn dus zeker blij met de beslissing van onze parochiaan en ik hoop dat de bezoekers van de Sint-Martinusbasiliek de komende jaren nog vaak kunnen genieten van de werken.”

De andere stukken van de collectie zullen de komende weken en maanden nog een plekje krijgen in de basiliek.