Andy De Brouwer van Les Eleveurs verkozen tot Eerste Maître d’hôtel van België Michiel Elinckx

25 februari 2019

15u26 0 Halle Andy De Brouwer van Les Eleveurs heeft de titel van Eerste Maître d’hôtel van België op zijn naam geschreven. De Brouwer haalde het in de finale van twee andere kandidaten.

De Gastronomische Club Prosper Montagné organiseert ieder jaar de wedstrijd Eerste Maître d’hôtel van België. Daarin zoekt de organisatie de beste zaalmeester van België. In een spannende finale haalde De Brouwer het voor Olivier Dereu van restaurant Escabeche in Knokke-Heist en Maxime Verstuyft van restaurant Michel in Groot-Bijgaarden. Deze voormiddag mocht De Brouwer zijn medaille in ontvangst nemen. “Dit is een grote eer”, aldus De Brouwer. “Ik heb hier, samen met het team, hard voor gewerkt. Hoe ik bij de wedstrijd belandde? Redelijk toevallig. Een goede vriend schreef me in, zonder dat ik van iets wist. In het begin nam ik op als een leuke bezigheid, maar vanaf de halve finale heb ik alles uit de kast gehaald.”

Achter de tapkranen

De Brouwer werd op de proef gesteld tijdens verschillende opdrachten. Een jury keek toe op alle details en gaf daarna punten. “Je moet écht alles weten”, vertelt De Brouwer. “Van een smaaktest tot het tappen van een pintje. Ik kroop zelfs voor enkele dagen achter de tapkranen van een café om de regels van de kunst onder de knie te krijgen. Daarnaast ondervragen ze je ook over de theoretische kennis. Wat was het eerste sterrenrestaurant van België? Wat zit er in een bepaald gerecht? Werkelijk alles moest ik weten.”

Hulp van COOVI-leerkrachten

Tijdens de voorbereiding kreeg De Brouwer hulp uit onverwachte hoek. “Mijn vroegere leerkrachten van hotelschool COOVI schoten te hulp en maakten tijd vrij om tips te geven. Ik vormde een eigen jury om mijn gerechten te beoordelen en te optimaliseren. Tijdens de week stond ik in Les Eleveurs, daarbuiten oefende ik als een gek om klaar te geraken voor de finale.” Uiteindelijk trok De Brouwer aan het langste eind. Volgens de 43-jarige zaalmeester is de titel een van zijn grootste prestaties ooit. “Ik heb hier moeten voor vechten, samen met mijn familie en vrienden. Dan smaakt het erg zoet als je wint. Deze titel zal ik niet snel vergeten.”