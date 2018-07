André en Christiane zijn gouden koppel 17 juli 2018

André Coppieters (73) en Christiane Hamelrijck (71) uit de A. Puesstraat in Lembeek vierden in domein Margaille hun gouden bruiloft. Ze leerden elkaar kennen in het café bij Anne en Widouw op de Sint-Rochusstraat in Halle. André werkte als automekanieker en eindigde bij Pacapime in Lembeek. Christiane werkte eerst bij papier Demeurs en vervolgens bij Pacapime. Hun grote hobby is carnaval. André was seniorenprins in 1998. André turnde in de Sint-Vincentiusturnkring in Buizingen. Ze hebben één zoon, Danny.





(SMH)