Alphonse en Marie-Rose zijn gouden koppel

Alphonse Degreef (70) en Marie-Rose Tordeurs (70) hebben onlangs de vijftigste verjaardag van hun huwelijk gevierd. Ze werden een koppel tijdens de Vlaamse Kermis op de Floere. Hun familie groeide met drie kinderen en acht kleinkinderen. Alphonse speelde basketbal en was geweerschutter bij Tir Sint-Martinus. Marie-Rose was een kei in naaien. Ze stapten ook de carnavalswereld binnen en werden in 2007 het prinsenpaar bij de senioren. Tegenwoordig hebben ze een passie voor whisky.





(SMH)