Allereerste Stroppenconcert brengt talloze covers 09 juli 2018

Het eerste Stroppenconcert van het seizoen vindt vanavond plaats op de gelijknamige site langs de Guido Gezellestraat in Halle. De coverband Six & Sara mag als eerste een feestje bouwen op de Stroppenweide. Bekende nummers van Sting tot Rudimental, van Toto tot Dr Alban en zelfs hits van Led Zeppelin en Maroon 5 passeren de revue. Het feest begint omstreeks 20 uur, maar iedereen is al welkom op de weide vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis, maar de organisatoren vragen wel om geen eigen drank mee te brengen en iets te drinken op de weide, omdat de verkoop van drankjes de enige bron van inkomsten van de organisatie is. (BKH)