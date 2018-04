Alledaags materiaal wordt kunst in Oude Post 14 april 2018

02u43 0 Halle Wie zich wil laten verrassen door eigenzinnige kunst, kan tot en met 22 april de tentoonstelling 'MATERIAL' bezoeken. Die vind je in de Oude Post, achter de basiliek in Halle.

Conservator Hugo Meert werkte opnieuw samen met de mensen van CC 't Vondel. "We tonen kunstwerken die opvallen door hun aparte techniek, en waarbij soms ook materiaal centraal staat dat in het dagelijkse leven gebruikt kan worden", legt Meert uit.





Zo is er onder andere keramiek te zien van Bénédicte Lobelle, een video-installatie van Koen Theys, en ook een uitvergrote dweil van Davy Grosemans. Dat laatste is meteen ook het opvallendste stuk van de tentoonstelling. In een aparte ruimte is er ook nog werk van Dominique Valcke te zien.





De expo is te bezoeken van 14 tot en met 22 april, en dat elke donderdag, zaterdag en zondag van 10 uur tot 17 uur. (BKH)