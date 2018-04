Albertstraat wordt volwaardige fietsstraat 07 april 2018

02u40 0 Halle De Albertstraat in Halle wordt omgevormd tot een volwaardige fietsstraat. De nodige werken starten op maandag 16 april.

De Albertstraat is op dit moment al een fietsstraat, oftewel een straat waar fietsers altijd voorrang hebben op automobilisten en waar de snelheidslimiet 30 kilometer per uur bedraagt. Maar dat wordt nu letterlijk extra in de verf gezet met een rode asfaltlaag en bijkomend groen.





Nieuwe voetpaden

In een eerste fase worden de voetpaden vernieuwd en de asfaltlaag van de Albertstraat verwijderd. Die werken zullen tot 19 mei duren. Daarna gaat de straat weer open omdat er dan ook gewerkt wordt in de nabije Halleweg.





De tweede fase volgt op 31 mei. Dan wordt onder meer de rode asfaltlaag aangebracht, de nieuwe parkeerplaatsen aangelegd en de groenvoorzieningen uitgewerkt. In principe moet alles op 8 juni klaar zijn. Tijdens de werken blijft de Albertstraat afgesloten voor alle verkeer - dus ook zwakke weggebruikers. Wie dan van Essenbeek richting Halle wil rijden, kan omrijden via de Ysayestraat en Welkomstlaan. (BKH)