Albertstraat wordt fietsstraat 20 april 2018

Tot vrijdag 8 juni vinden er werken plaats in de Albertstraat. De straat wordt op termijn een fietsstraat. In een eerste fase worden de voetpaden vernieuwd en wordt de toplaag van de straat verwijderd. Deze werken zullen duren tot 19 mei. Vervolgens zal de Albertstraat opnieuw opengesteld worden door werken in de Halleweg. Vanaf 31 mei start de tweede fase. Dan wordt onder meer de rode toplaag aangebracht, de nieuwe parkeerplaatsen aangelegd en ook de groenvoorzieningen aangebracht. Tijdens de werken is de Albertstraat afgesloten voor alle verkeer - behalve tussen 19 en 31 mei. Het verkeer van Essenbeek kan omrijden via de Eugène Ysaye-straat en de Welkomstlaan. Bussen van De Lijn volgen eveneens een omleiding. (MEN)