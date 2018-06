Albertstraat opnieuw open 15 juni 2018

De Albertstraat in de Sint-Rochuswijk is opnieuw open voor het verkeer. De voorbije weken werd de straat opnieuw aangelegd zodat het ook duidelijk is dat de straat een officiële fietsstraat is. Gemotoriseerd verkeer mag er de fietsers niet inhalen en er is een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. De bewoners zijn blij met de aanleg van de fietsstraat maar vragen nog steeds een oplossing voor de toegenomen verkeersdrukte in hun straat. De bewoners vragen om extra signalisatie aan de Welkomstlaan zodat chauffeurs langs die weg de stad inrijden. Tellingen na de invoering van het circulatieplan in de wijk toonden aan dat er tot 5.000 voertuigen per dag door de straat rijden. (BKH)