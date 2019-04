Al vijftal tips over aanranding in station van Halle, politie nog op zoek naar twee getuigen Tom Vierendeels

11 april 2019

18u38 1 Halle De politie heeft een vijftal tips ontvangen over de aanranding in het station van Halle nadat een opsporingsbericht verspreid werd. Er zou zelfs al een mogelijke naam van de verdachte zijn vrijgegeven. De twee getuigen hebben zich nog altijd niet gemeld.

De feiten speelde zich op woensdagavond 10 oktober rond 23 uur af. Een vrouw van zestig jaar was in het Halse station de trein afgestapt toen ze op de voetgangersbrug tegen de grond werd gewerkt door de verdachte. Terwijl hij haar betastte, passeerde een man die de daad onbewust kon stoppen. Vervolgens ondernam de verdachte een tweede poging op het braakliggend terreintje aan De Frietwagon. Hier kon een buurtbewoner gelukkig snel tussenbeide komen.

“Tot nu toe zijn er een vijftal tips binnengekomen”, zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. “Deze worden nog onderzocht. De twee getuigen naar wie de politie op zoek is zijn nog niet gekend.” Het gaat om een man die in dezelfde wagon als het slachtoffer en de dader zat en net voor hen de trap naar de voetgangersbrug was opgestapt. De tweede getuige die wordt gezocht is de man die op de brug de eerste poging kon verhinderen.

Het opsporingsbericht kan u hier nalezen.

Wie nuttige informatie heeft voor de speurders, of zichzelf herkent in een van de beschrijvingen, kan contact opnemen met de federale politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via het webformulier.