Agressieve dj krijgt werkstraf

Een twintiger uit Halle zal zich een set achter de draaitafels in zijn thuisstad nog lang herinneren. Hij moest op 13 december 2015 plaatjes draaien op een feestje in een jeugdhuis. Tijdens zijn set werd hij lastiggevallen door een dronken feestvierder. De dj ging door het lint en gaf de jongeman enkele rake klappen. Het slachtoffer hield daar een neusbreuk aan over. "Ik voelde me bedreigd en daarom ben ik 'over de rooie' gegaan", gaf hij toe aan de politie. De twintiger kreeg een voorstel tot strafbemiddeling, maar ging daar niet op in. Daarom kreeg hij een werkstraf van zeventig uur. Als hij die niet binnen het jaar uitvoert, dan wacht hem een vervangende celstraf van vier maanden. (WHW)