Agentschap Natuur en Bos heeft interesse in OCMW-grond naast Hallerbos Bart Kerckhoven

09 januari 2019

Het Vlaams Agentschap Natuur en Bos heeft interesse om enkele weiden en velden naast het Hallerbos aan te kopen. De OCMW-raad van Halle zette in december het licht op groen om de gronden te verkopen. Het gaat om een gebied van iets meer dan 5 hectare. Op dit ogenblik is er wel nog geen akkoord tussen het agentschap en het OCMW. De gronden zouden aangekocht worden in het kader van het Plan Boommarter waarbij verschillende organisaties samen groene verbindingen willen creëren voor de natuur.