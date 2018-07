Afvalophaling start vroeger 26 juli 2018

Afvalintercommunale Intradura zal de vuilniszakken nog tot minstens 3 augustus 's ochtends een uur vroeger ophalen.





In onze streek haalt Intradura afval op in Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Linkebeek, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat. Er wordt aan de inwoners gevraagd om het afval nu zeker de avond voor de ophaalronde al buiten te zetten omdat de ploegen er al om 5 uur 's ochtends aan beginnen. Dat moet het werk voor hen wat gemakkelijker maken in deze hitte. Mochten de temperaturen ook in augustus hoge toppen blijven scheren, dan wordt de maatregel verlengd.





(BKH)