Afspraken over doorverwijzing naar spoed 23 maart 2018

02u35 0 Halle De huisartsen uit de Zennevallei en het AZ Sint-Maria hebben afspraken gemaakt over de doorverwijzing van patiënten naar spoed.

Jaarlijks worden op die spoedafdeling dertigduizend mensen geholpen. "En dit jaar hebben we alweer een stijging van acht procent genoteerd", zegt algemeen directeur Axel Kerkhofs. "Onlangs werd een nieuw record gevestigd: 125 patiënten op één dag."





Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) verwachtte eind vorig jaar dat alle spoedafdelingen samen met de huisartsen een afsprakenplan zouden opstellen. "In deze streek hebben we daarom afspraken gemaakt met de Wachtpost Zennevallei", aldus medisch directeur Elke Haest. "We werken samen opdat mensen op de juiste plaats geholpen worden. We denken ook samen na over het gebruik van materiaal om de werkingskosten beter te beheersen, en we willen alles efficiënter laten verlopen."





(BKH)