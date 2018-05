Achtentwintigste veroordeling is goed voor celstraf 03 mei 2018

02u29 0 Halle P.M., een man die al 27 keer veroordeeld werd, heeft nu van de Halse politierechter een celstraf van negen maanden gekregen - weliswaar met uitstel gedurende drie jaar.

De man werd onder meer drie keer betrapt achter het stuur van een voertuig terwijl hij eigenlijk een rijverbod moest uitzitten. Liefst zeven keer leverde hij ook zijn rijbewijs niet in na een veroordeling tot een rijverbod. Eerder werd hij nog tot een celstraf van één jaar veroordeeld en een boete van 4.000 euro, maar hij tekende verzet aan. Daarom werd de zaak nu opnieuw behandeld.





Tot inzicht gekomen

"Hij is tot inzicht gekomen", voerde zijn advocaat aan in de politierechtbank. "Door al die overtredingen is hij zijn job als aannemer kwijtgeraakt en hij weet nu echt wel dat hij zijn leven moet beteren."





Omdat de man met financiële problemen worstelt, hield de politierechter het deze keer bij een boete van 160 euro. De lichte vrachtwagen waar hij mee rondreed, werd wel verbeurdverklaard. Ook is hij zijn rijbewijs nog eens voor een periode van achttien maanden kwijt, en moet hij de rijexamens opnieuw afleggen. (BKH)