Acht kinderen met beperking ontdekken speelpleinwerking 19 juli 2018

De inclusieve speelpleinwerking die het stadsbestuur van Halle sinds 2016 organiseert, raakt stilaan ingeburgerd. Speelplein Joepie is sindsdien ook toegankelijk voor kinderen met een beperking. Er worden onder andere extra animatoren ingeschakeld en de kinderen kunnen zo meespelen met de anderen. "Deze zomer tellen we acht inschrijvingen van kinderen met een beperking", zegt schepen van Jeugd Dieuwertje Poté (CD&V). "Zij krijgen allemaal een begeleider. Gemiddeld komen er per week drie kinderen met een beperking naar het speelplein. De kinderen worden zoveel mogelijk betrokken bij de activiteiten en het spelgebeuren. Sinds twee jaar is er ook de snoezelchalet, waar de kinderen tot rust kunnen komen en even afstand kunnen nemen van de speelpleinwerking als dat nodig is." Ook de komende jaren wil men op speelplein Joepie verder focussen op de inclusieve speelpleinwerking. "We willen daarbij graag focussen op kinderen met andere beperkingen, zoals maatschappelijk kwetsbare kinderen, kinderen in kansarmoede en anderen", aldus Poté. (BKH)