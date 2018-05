Aartsbisschop woont Mariaprocessie bij 12 mei 2018

Met Koningin Mathilde heeft de Mariaprocessie op Pinksterzondag al een eregaste van formaat, en daar mag de organisatie er nu nog eentje aan toevoegen. Want ook aartsbisschop Jozef De Kesel zal de processie bijwonen. Zijn voorganger André Léonard was in het verleden ook al eregast van het evenement. De processie gaat op zondag 20 mei om 15 uur uit. (BKH)