Aanvragen speelstraten gelanceerd 12 februari 2018

Ook dit jaar kunnen Hallenaren een aanvraag indienen om van de straat waar ze wonen een speelstraat te maken tijdens de zomervakantie. Nieuw dit jaar is dat de bewoners de straat kunnen kandidaat stellen om de mobiele speelpleinwerking er een namiddag te ontvangen. In speelstraten hebben spelende kinderen, jongeren en voetgangers voorrang op alle andere weggebruikers. De mobiele speelpleinwerking vindt dan weer plaats op woensdagnamiddagen van 14 uur tot 17 uur. De animatoren brengen dan zelf speelmateriaal mee zoals een voetbal, stoepkrijt, speelkaarten, ballonnen en springtouw. Tot half mei kunnen aanvragen ingediend worden via www.halle.be/speelstraat.





(BKH)