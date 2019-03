Aannemer Zennebrug eist 209.300 euro van stadsbestuur door vertraging bouw Zuidbrug Bart Kerckhoven

27 maart 2019

17u00 0 Halle De aannemer die de Zennebrug zal vernieuwen eist 209.300 euro van het stadsbestuur omdat de werf vertraging oploopt. Oppositiepartij N-VA vreest voor een lange juridische strijd. Het stadsbestuur schakelt intussen een advocaat in. “De stad is niet van plan om die vergoeding te betalen”, zegt schepen Dieuwertje Poté (CD&V).

De Vlaamse Waterweg is nog steeds niet gestart met de bouw van de Zuidbrug en dat heeft gevolgen voor de vernieuwing van de Zennebrug op de René Deboecklaan. De aannemer kan daar niet aan de slag gaan zo lang De Vlaamse Waterweg de werf niet opstart. Nu blijkt dat de aannemer die de Zennebrug zal bouwen 209.300 euro eist van het stadsbestuur. “Door het uitblijven van beslissingen wordt de Hallenaar geconfronteerd met een hoge factuur”, zegt gemeenteraadslid Sven Pletincx (N-VA). “De stad ging in de tegenaanval door het aanstellen van een advocaat. Zo zijn we vertrokken voor een lange juridische strijd en schiet de bouw van de brug voorlopig niet op.”

Schepen van Juridische Zaken Dieuwertje Poté (CD&V) bevestigt dat de aannemer een schadevergoeding eist. “Maar de stad is niet van plan om die vergoeding te betalen”, zegt Poté. “Het lastenboek voor de vernieuwing van de Zennebrug voorzag uitdrukkelijk de link met de bouw van de Zuidbrug. Om de verkeershinder en overlast te beperken legden we op dat de beide bruggen tegelijk aangepakt moeten worden. Zolang de Zuidbrug niet gebouwd wordt, kan ook de vernieuwing van de Zennebrug niet starten. Het dossier van de bouw van de Zuidbrug is nog niet klaar. Maar de stad Halle heeft de timing van de bouw van de Zuidbrug niet in de hand: de Zuidbrug wordt gebouwd door de Vlaamse Waterweg. Het is dus niet de stad die voor vertraging in het dossier zorgt. We hebben intussen een advocaat aangesteld om ons juridisch bij te staan. Maar parallel daarmee blijven we spreken met de aannemer.”